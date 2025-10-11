Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın gündeminde EPDK'nın 2026'da uygulamaya başlayacağı yeni düzenleme vardı.

''AKP vatandaşa elektrik faturalarında yeni bir tuzak kuruyor!

Tedbir almak için son 2,5 ay!'' uyarısında bulunan Denizyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

''Peki nasıl bir tuzak?'' sorusuna da açıklık getirdi.



İşte Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımı...



EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere;

AKP, 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 3 bin kilovatsaati aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8.000 TL’yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesini değiştiriyor.

Bu aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine sokuyor.

Şu anda aylık elektrik tüketimi 250 kilovatsaat olan bir konut abonesinin, aylık 662 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında 1.483 TL’ye yükselecek!

Yapılacak zam oranı: %124

973 TL’lik fatura, 2.137 TL’ye çıkacak!

Yapılacak zam oranı: %120

1.128 TL’lik fatura, 2.462 TL’ye çıkacak!

Yapılacak zam oranı: %118

AKP’nin 2026 yılı için kurduğu bu tuzaktan kurtulmanın yolu

2025 yılı elektrik faturanızın toplamını 8.000 TL’nin altında tutmak için, (yani elektrik tüketimini 3 bin kilovatsaatin altında), Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki tüketimlerinizi mutlaka düşürün!

AKP’nin halk düşmanlığına karşı önleminizi alın!