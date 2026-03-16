Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olduğu öne sürülen rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindeki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Günel’in yanı sıra Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep ile iş insanları Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İstanbul Adliyesi’ne getirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra haklarında yeni bir karar verildi.

Üç isim hakkında “rüşvet almak” suçlaması

Savcılık, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş ve İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan hakkında “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu.

Diğer şüphelilere “suça iştirak” iddiası

Soruşturma kapsamında belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve Kuşadasıspor eski Kulüp Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal hakkında ise “rüşvet suçuna iştirak” iddiasıyla tutuklama talep edildi.

Savcılıktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından altı şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik kararı bekleniyor

Şüphelilerin hakimlikteki sorgularının ardından tutuklanıp tutuklanmayacaklarına ilişkin kararın verilmesi bekleniyor. Soruşturma sürecinin devam ettiği ve dosyayla ilgili yeni gelişmelerin olabileceği belirtiliyor.