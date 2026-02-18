Son Mühür - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu yaptığı açıklama ile bıçak reklamlarını durdurma kararı aldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulu’nun 366’ncı toplantısının 12 Şubat tarihinde yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu toplantıda özellikle toplumsal olaylarda artan bıçak kullanımına bağlı olarak e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ve yasa dışı bahis ile kumar reklamları ana gündem maddeleri olarak görüşülmüştür. Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı olmuştur. Söz konusu hesaplar hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır"

7 milyon 585 bin 942 TL'lik para cezası

Kurulun resen başlattığı inceleme sonucunda, ülke içinde bulundurulması yasak olan ya da taşınması belirli kurallara bağlanan bazı bıçakların e-ticaret platformları üzerinden kolayca temin edilebildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, satış ve tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin dikkate alınmadığı, paylaşımların kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek içerikler barındırdığı ve kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek davranışları teşvik edebileceği değerlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda 7 e-ticaret platformu hakkında reklam durdurma kararı alınırken, toplam 7 milyon 585 bin 942 TL idari para cezası uygulanmasına hükmedildi. Ticaret Bakanlığı ise tüketici haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin zararlı içeriklerden uzak tutulması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.