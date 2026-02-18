Son Mühür - Ramazan ayının yarın başlayacak olmasıyla birlikte emekliler de bayram ikramiyelerinde yapılacak olası artışa odaklandı. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren ödemeler için geri sayım sürerken, halen 4 bin TL seviyesinde bulunan ikramiyenin Ankara kulislerinde, 5 bin TL’ye yükseltilebileceği konuşuluyor. Söz konusu artışın bütçeye 150 milyar TL’nin üzerinde yük getireceği hesaplanırken, düzenlemenin TBMM’ye sunulacak torba yasa teklifine eklenmesi planlanıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak teklifin, Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesini kimler alabilir?

Bayram ikramiyelerinden; SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri de ödeme kapsamına dahil olacak.

Hesaplara ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaş aldığı bankalardaki hesaplara yatırılacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlarken, Ramazan Bayramı’nın 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilmesi planlanıyor. Önceki yıllardaki ödeme takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara aktarılması öngörülüyor.