Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Şubat tarihli hava durumu değerlendirmesine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Güneybatı kesimlerde sağanak yağış beklenirken; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu başta olmak üzere ilerleyen saatlerde Trakya, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Toroslar çevresinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görüleceği öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapılırken, batı bölgelerinde yağışla birlikte sıcaklıkların bir miktar düşmesi bekleniyor. Buna rağmen hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için ise sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yayımlandı.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Yağışların İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batı bölgeleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevresinde yer yer kuvvetli; Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden eseceği, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerin etkili olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde zaman zaman 40-75 km/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklenirken, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarı yapıldı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edenlerin tedbirli olması istendi.

Doğu Akdeniz’in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiği belirtilirken, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

18 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

Çanakkale – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Edirne – 7°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

İstanbul – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Kocaeli – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

EGE

Afyonkarahisar – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.

Aydın – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Muğla – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Adana – 17°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey kesimlerde yer yer şiddetli yağış, yükseklerde zamanla karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Antalya – 17°C – Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Hatay – 15°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Isparta – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Ankara – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; zamanla kuzey çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Eskişehir – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Konya – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Sivas – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; zamanla kar yağışlı.

BATI KARADENİZ

Bolu – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Düzce – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Sinop – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Zonguldak – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Rize – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Samsun – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Trabzon – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Kars – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Malatya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yükseklerinde zamanla karla karışık yağmur.

Van – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Gaziantep – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Siirt – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Şanlıurfa – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.