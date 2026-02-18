Son Mühür - Türkiye genelinde çok sayıda kişinin cep telefonuna gelen deprem uyarısı kısa süreli paniğe yol açtı. Bildirimi inceleyen vatandaşlar, uyarının Türkiye’ye değil yaklaşık 1100 kilometre mesafedeki İsrail’e ilişkin olduğunu ve beklenen depremin büyüklüğünün 7 olarak gösterildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı.

Korku yaratan bildirim

Gece saatlerinde gönderilen bildirimlerin ardından çok sayıda kişi, sosyal medya hesaplarında uyarıya ait ekran görüntülerini paylaştı. Paylaşım yapan kullanıcılar, ani şekilde ortaya çıkan yüksek büyüklükte deprem uyarısı nedeniyle kısa süreli panik ve endişe yaşadıklarını dile getirdi. Neden Türkiye'dekilere bildirim gitti? Uyarının Türkiye’deki kullanıcılara neden gönderildiği tartışma konusu olurken, birçok kişi deprem uygulamalarının konum ve bildirim ayarlarını kontrol etmeye başladı. Hızla yayılan bildirim, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Olayla ilgili sosyal medya kullanıcılarının yorumları şöyle:

