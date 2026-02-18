Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İstanbul Sarıyer’de düzenlenen üst düzey bir toplantıda Kıbrıs meselesinin çözüm düğümüne dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Görev süresinin henüz başında olmasına rağmen çözüm iradesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Erhürman, adadaki mevcut durumun ötesinde, Kıbrıs Türk halkının gasp edilen haklarını geri alması için yürütülen mücadelenin stratejik önemine vurgu yaptı. Toplantıda diplomatik ve ekonomik başlıklara değinen Erhürman, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun perde arkasını çarpıcı tespitlerle gözler önüne serdi.

"Kıbrıs Türk halkının hakları mevcut statüyle sınırlı değildir"

Cumhurbaşkanlığı makamına gelişinden bu yana geçen kısa sürede çözüm odaklı siyasetin nedenlerini sık sık izah ettiğini belirten Erhürman, statükonun yeterli olduğu yönündeki görüşlere sert bir yanıt verdi. KKTC'nin yasama, yürütme ve yargı organlarıyla eksiksiz bir devlet yapısına sahip olduğunu ancak Kıbrıslı Türklerin haklarının sadece bu sınırlar içinde kalamayacağını ifade etti. Adanın genelindeki enerji kaynakları, deniz yetki alanları, hidrokarbon rezervleri, güvenlik politikaları, uluslararası ticaret yolları ve muhtemel bir AB üyeliği sonrasındaki hakların, Kıbrıslı Türklerin "eşit kurucu ortak" sıfatıyla sahip olduğu asli egemenlik hakları olduğunu hatırlattı.

Rum liderliğinin "Azınlık" bakış açısına sert eleştiri

Müzakere masasında sergilenen tavırları futbol müsabakası benzetmesiyle açıklayan Cumhurbaşkanı Erhürman, kuralları netleşmemiş bir sürecin mağduriyet ürettiğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler nezdinde sunulan dört maddelik çözüm metodolojisinin önemine değinen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir fikir birliği içinde olduklarını dile getirdi. Çözümsüzlüğün yegane sebebinin Rum liderliğinin bencil tutumu olduğunu vurgulayan Erhürman, karşı tarafın adadaki zenginlikleri ve iktidarı paylaşmak istemediğini, Kıbrıslı Türkleri siyasi bir ortaktan ziyade yalnızca sınırlı haklara sahip bir "azınlık" olarak konumlandırmaya çalıştığını ifade etti.

Eşit egemenlik ve uluslararası temsiliyet vurgusu

Seçim döneminde halka verdikleri sözlerin arkasında durduklarını ve masaya bu ilkelerle oturduklarını kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının artık ucu açık ve sonuçsuz görüşmelerle vakit kaybetmeyeceğini belirtti. Eşit egemenlik temelinde, adanın geleceğindeki altı ana başlıkta söz sahibi olma iradesinden taviz verilmeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, meşru hakların savunulmasında Türkiye'nin desteğinin hayati olduğunu bir kez daha teyit etti. Büyük ilgiyle takip edilen toplantı, katılımcıların görüş alışverişinin ardından gerçekleştirilen özel bir ödül takdim töreni ile resmiyet kazandı.

