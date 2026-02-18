Amasya’da yeni doğan bir bebek onuruna düzenlenen geleneksel mevlit organizasyonu, ikram edilen yemeklerin ardından beklenmedik bir sağlık krizine dönüştü. Şeyhcui Mahallesi’nde gerçekleşen merasimde sunulan menüden tüketen çok sayıda davetli, gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşarak hastaneye akın etti. Toplamda 22 kişinin benzer şikayetlerle tıbbi yardım talep etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Mevlit yemeği sonrası acil serviste yoğunluk

Olay, akşam saat 21.00 sularında merkez Şeyhcui Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Ailenin sevinçli gününe ortak olmak için bir araya gelen misafirlere, klasik bir ikram olan tavuklu pilav sunuldu. Ancak yemeğin tüketilmesinin üzerinden kısa bir süre geçmesiyle birlikte, davetliler arasında mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı ve kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtileri baş gösterdi. Rahatsızlanan 22 vatandaş, panik halinde kendi imkanlarını kullanarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştı. Acil serviste müşahede altına alınan hastaların genel sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati risklerinin bulunmadığı bildirildi.

Hasta yakınlarından tedirgin bekleyiş

Hastanede tedavisi süren yakınlarını yalnız bırakmayan Selehattin Zengin, yaşanan süreci endişeyle aktardı. Kızı ve torunlarının aynı apartmandaki komşularının bebek mevlidine davetli olarak katıldığını belirten Zengin, yemeğin ardından torunundan gelen haberle sarsıldıklarını dile getirdi. Zengin, hastaneye ulaştıklarında doktorların hemen müdahale ederek serum tedavisine başladığını, kan tahlillerinin yapıldığını ve uzmanların tedbir amaçlı olarak hastaları bir süre daha gözetim altında tutacağını belirtti. Aileler, sevinçle başlayan günün hastane koridorlarında noktalanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Amasya Valiliği: "Adli ve idari süreç başlatıldı"

Yaşanan olayın ardından Amasya Valiliği tarafından kamuoyunu aydınlatıcı resmi bir açıklama paylaşıldı. 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif programında ikram edilen tavuklu pilavın olası bir zehirlenmeye yol açtığının öngörüldüğü ifade edildi. Valilik, an itibarıyla 22 vatandaşın tıbbi takibinin sürdüğünü ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını müjdeledi. Açıklamada ayrıca, ihmali olanların tespiti için hem adli makamlarca hem de idari birimlerce kapsamlı bir soruşturmanın yürütüldüğü vurgulanarak, olaydan etkilenen tüm vatandaşlara acil şifalar dilendi. Gıda numunelerinin incelenmesiyle kesin zehirlenme nedeninin netlik kazanması bekleniyor.