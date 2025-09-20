Son Mühür- Youthall tarafından yayımlanan 2025 Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması, gençlerin ekonomik koşullardaki zorlanmalarını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, öğrencilerin ve mezunların önemli bir kısmı ailesiyle yaşamaya devam ediyor ve düşük gelirle hayatta kalmaya çalışıyor.

Araştırmada, 2024’te yüzde 40,5 olan ailesiyle yaşayan öğrenci oranı, 2025’te yüzde 44,2’ye yükseldi. Bu durum, öğrencilerin çoğunluğunun ekonomik olarak bağımsız olamadığını gösterdi.

Öğrencilerin yüzde 66’sı ailesinden düzenli maddi destek aldığını belirtirken, beş öğrenciden biri haftalık bin TL ve altında bir gelirle geçimini sağlamak zorunda kaldı. Gençlerin büyük bölümü ise aylık 4 ila 8 bin TL arasında bir bütçeyle yaşamını sürdürdü.

Mezunlarda geçim sıkıntısı daha belirgin

Araştırma, mezunların durumunun daha ağır olduğunu ortaya koydu. Geçen yıl yüzde 69,7 olan ailesiyle yaşayan mezun oranı, 2025’te yüzde 76,7’ye çıktı.

İş arayan mezunların yüzde 50,8’i ayda 4 bin TL ve altında bir gelirle yaşamaya çalışırken, kirada kalabilen mezunların oranı yüzde 11,8’de kaldı.

Ekonomik kaygılar gençlerin planlarını etkiliyor

Raporda, ekonomik koşulların gençlerin hayallerini ve kariyer hedeflerini sınırladığı, geçim kaygısının eğitim ve iş yaşamına dair kararları öne çıkardığı vurgulandı.

Gençler, mevcut gelir seviyeleri ve yaşam maliyetleri nedeniyle kendi planlarını ertelemek veya aile desteğine bağımlı kalmak zorunda kalıyor.