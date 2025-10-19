Son Mühür- Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61’inci maddesine atıfta bulunularak, ticari reklamların genel ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına uygun olması gerektiği vurgulandı.

Aynı madde uyarınca, “tüketiciyi aldatıcı, bilgi eksikliğini istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, çocukları ve engellileri istismar edici” reklamların açıkça yasaklandığı hatırlatıldı.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile reklamcılık faaliyetlerinde etik ve hukuki çerçevenin detaylı biçimde tanımlandığı belirtilen açıklamada, reklamların genel ahlaka uygun, kişilik haklarına saygılı ve çocuklar ile hassas grupları istismar etmeyen içerikte olması gerektiği ifade edildi.

Korunmaya muhtaç tüketici gruplarına özel hassasiyet

Bakanlık, yönetmelikte yer alan “Haksız Ticari Uygulamalar” başlıklı maddeye dikkat çekerek, yaşları veya deneyim eksiklikleri nedeniyle özel korunmaya ihtiyaç duyan tüketicilerin ekonomik davranışlarının değerlendirilmesinde, “bu grubun ortalama bir üyesi”nin dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

Bu kapsamda, özellikle çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim düzeylerini istismar eden her türlü tanıtım faaliyetinin yasak olduğu vurgulandı.

Çocuklara yönelik reklamlara özel düzenleme

Açıklamada, yönetmelikteki “Çocuklara Yönelik Reklamlar” maddesinin, çocukları doğrudan veya dolaylı biçimde etkileyen reklamlar için özel hükümler içerdiği belirtildi.

Bu kapsamda, çocukları tehlikeli davranışlara yönlendiren, aşırı tüketime teşvik eden veya gelişim düzeylerini olumsuz etkileyen reklamların tamamen yasaklandığı kaydedildi.

Kurallara aykırı hareket eden reklam veren, ajans veya mecra kuruluşlarına Reklam Kurulu tarafından reklam durdurma, aynı yöntemle düzeltme, idari para cezası ve gerektiğinde üç aya kadar tedbiren durdurma yaptırımı uygulanabileceği bildirildi. Aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi halinde ise erişimin engellenmesi kararı alınabileceği ifade edildi.

“Çocukların korunması hem hukuki hem vicdani sorumluluk”

Ticaret Bakanlığı, çocukların ticari istismardan korunmasını toplumsal sorumluluk alanının en temel başlıklarından biri olarak gördüğünü vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Reklam Kurulu, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu alandaki ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uygulanıyor. Reklam faaliyetlerinde dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve çocukların korunması hem hukuki hem vicdani bir zorunluluktur. Ticaret Bakanlığı olarak, çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyen veya tüketim alışkanlıklarını istismar eden her türlü reklama karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”