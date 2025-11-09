Son Mühür- Geçtiğimiz hafta İzmir'deki bir boyozcunun 7.000 liralık hesap çıkarması en çok konuşulan konular arasına girmiş, Ticaret Bakanlığı denetimler sonrası söz konusu işletmeye 47.490 TL idari para cezası uygulandığını duyurmuştu.

Söz konusu işletme gibi binlerce işletme hakkında tüketicilerin benzer şikayetleri için Ticaret Bakanlığı devreye giriyor.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan,

''Son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında, işletmelerden alınan hizmet veya ürünlere ilişkin memnuniyetsizliklerin kamuoyuyla sıkça paylaşıldığını görüyoruz.'' hatırlatmasında bulunarak, bu türden durumlarda izlenmesi gereken yolu tarif etti.



CİMER üstünden şikayet...



''Vatandaşlarımızın duyarlılığı, yanlış uygulamaların önüne geçilmesi bakımından bu durum son derece kıymetlidir. Ancak bu paylaşımlarla birlikte, şikâyetlerin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden iletilmesi büyük önem taşımaktadır.'' diyen Kaplan,

''CİMER, vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetini doğrudan ilgili kurumlara ulaştıran güvenli, hızlı ve etkili bir iletişim kanalıdır.

CİMER’e yapılan başvurular, resmî kayıt altına alınır ve süreç titizlikle takip edilir.



Bu nedenle, sosyal medyada paylaşım yaparken aynı zamanda CİMER üzerinden de başvuruda bulunmanızı önemle rica ediyoruz. Böylece hem talepleriniz kayıt altına alınmış olur hem de yetkili birimlerimiz tarafından doğru ve kalıcı çözümler üretilebilir.

251 bin 380 adet şikayet...

Biz yalnız ''Ticaret Bakanlığı” olarak, 2025 yılı başından itibaren CİMER üzerinden tarafımıza yönlendirilen 251 bin 380 adet bildirimi değerlendirmeye almış bulunuyoruz.

Devletimizin tüm kurumları vatandaşlarımızla iletişime daima açıktır.

Güvenli, adil ve saygılı bir ticaret ortamı için katkı sunan her bir vatandaşımıza teşekkür ederiz.'' mesajı verdi.