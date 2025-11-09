Son Mühür- İngiliz yazar Mary Study Slater'in Atatürk'ün biyografisini ele alan kurgu romanında Atatürk'le Latife Hanım'a arasında geçtiği öne sürülen olaylar Atatürk'e hakaret etmek bu kadar kolay mı? sorusunu beraberinde getiriyor.

Ancak, Atatürk'ün anısına hakaret içeren ifadeler kadar, 2014'de piyasaya sürülen söz konusu ''Altın Bağ'' isimli romanın önsözünü yazan kişinin, Türkiye'nin belki de en Atatürkçü ismi olarak bilinen Sinan Meydan olması.



Kitabın ön sözünü yazan Sinan Meydan'ın,

''M.Study Slater'in büyük oranda bilgi ve belgeye dayalı olarak coşkuyla, heyecanla ördüğü Altın Bağ (The Golden Chain, Lord Kinross'un Atatürk biyografisi tadında bir roman. Slater'in romanında Atatürk adeta yeniden ete kemiğe bürünüyor.'' ifadeleriyle yazarı ve kitabı övdüğü görülüyor.



Atatürk düşmanlarının ekmeğine yağ süren ifadeler...



Atatürk üzerine çalışmalarıyla dikkat çeken, onlarca kitap yazan, yüzlerce konferans ve panelde Atatürk'ü anlatan Sinan Meydan'ın bütün övgülerine rağmen, Altın Bağ isimli kitapta yer alan ifadeler, Atatürk düşmanlarının arayıp da bulamadığı türden.

Doğu Kitabevi'nin ''Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair bir roman'' spotuyla tanıttığı Altın Bağ isimli romanda, Atatürk'le Latife Hanım arasında geçtiği öne sürülen kurgu ifadelerde Atatürk, cinsel saldırıda bulunan biri olarak resmediliyor.