Ticaret Bakanlığı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliği artırmak amacıyla toplam 95 personel istihdam edeceğini duyurdu. Bakanlığın bu önemli alım kararına ilişkin resmi ilan, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alımlar, hem sözleşmeli pozisyonları hem de kadrolu memur statülerini kapsayacak şekilde planlandı.

Sözleşmeli pozisyonlar için geniş istihdam kapısı

Açıklanan plana göre, Ticaret Bakanlığı toplam 65 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu pozisyonlar, Bakanlığın farklı hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere çeşitlendirildi. Detaylar şu şekilde belirlendi:

32 Gümrük Muhafaza Memuru: Sınır ticareti ve güvenliği alanında görev yapmak üzere önemli sayıda personel alınacak.

7 Mühendis: Teknik ve altyapı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla istihdam edilecekler.

8 Büro Personeli: İdari ve ofis işlerinin yürütülmesinde görevlendirilecek.

6 Gemi Adamı: Deniz ticareti ve gümrükleme işlemlerinin deniz yolu ayağında hizmet verecekler.

12 Destek Personeli: Yardımcı hizmetler sınıfında çeşitli görevleri üstlenecek.

Kadrolu alımlarda teknik ve idari personel vurgusu

Sözleşmeli pozisyonların yanı sıra, Bakanlık 30 kişilik kadrolu personel alımı da yapacak. Bu kadrolar, özellikle uzmanlık gerektiren teknik ve idari pozisyonlara yoğunlaşmış durumda:

18 Memur: Genel idari hizmetler sınıfında görev alacak daimi personel kadrosu tahsis edildi.

10 Mühendis: Kadrolu statüde teknik projelerde görevlendirilecek mühendis alımı yapılacak.

2 Kimyager: Özellikle gümrük laboratuvarları ve denetim süreçleri için uzman kimyagerler istihdam edilecek.

Başvuru süreci ve detaylar

Adaylar için başvuru takvimi belirlenmiş olup, başvurular 24 Kasım tarihinde başlayacak ve 5 Aralık tarihinde sona erecektir. İstekliler, başvurularını elektronik ortamda, e-Devlet üzerinden (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) sekmesini kullanarak ya da doğrudan "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Yayımlanan resmi ilanda, adaylarda aranacak başvuru şartları, mesleki ve genel nitelikler, başvuru sırasında istenmesi gereken belgeler ve tüm alım sürecine dair ayrıntılı bilgiler eksiksiz bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Adayların mağduriyet yaşamaması için ilanı dikkatle incelemeleri büyük önem taşımaktadır.