Almanya’nın önde gelen finans kuruluşlarından Commerzbank, 2026 yılına yönelik güncellenmiş emtia fiyat tahminlerini yayımladı. Banka, özellikle değerli metallerde yükseliş ivmesinin devam edeceğini belirtirken, sanayi metallerinde de yukarı yönlü revizyonlara gitti.

Altın için rekor tahmin: “2026 sonunda 4.200 dolar”

Commerzbank, altın fiyatlarında güçlü talebin süreceğini öngörüyor. Bankanın son raporunda, ons altının 2026 sonunda 4.200 dolar seviyesine ulaşacağı tahmin edildi.

Şu anda ons altın 4.268 dolar civarında işlem görüyor ve yıl başından bu yana fiyatlarda yaklaşık yüzde 58’lik bir artış kaydedildi. Uzmanlar, küresel jeopolitik riskler, merkez bankası alımları ve yatırımcıların güvenli liman arayışının altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.

Gümüş, platin ve paladyumda yükseliş beklentisi

Bankanın 2026 projeksiyonunda diğer değerli metaller de dikkat çekici şekilde yukarı yönlü seyretiyor.

Gümüş: Ons başına 50 dolar

Platin: Ons başına 1.700 dolar

Paladyum: Ons başına 1.400 dolar

Commerzbank’a göre bu yükseliş, özellikle sanayi talebindeki toparlanma ve üretim maliyetlerindeki artışla ilişkilendiriliyor.

Sanayi metallerinde yukarı yönlü revizyon

Değerli metallerdeki iyimser görünümün ardından banka, sanayi metallerine yönelik tahminlerini de güncelledi.

Alüminyum tahmini artırıldı

Commerzbank, alüminyum için ton başına fiyat beklentisini 2.600 dolardan 2.900 dolara yükseltti. Metal piyasasında Çin talebinin toparlanması ve enerji maliyetlerinin yüksek seyri, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Bakır için 10.500 dolar senaryosu

Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji teknolojileri ve altyapı yatırımları nedeniyle küresel talebin güçlendiğini belirten banka, bakır için 2026 yılına yönelik tahminini 9.600 dolardan 10.500 dolara çıkardı.

Uzmanlara göre, bakır önümüzdeki dönemde arz sıkıntıları ve artan talep nedeniyle en çok takip edilen metaller arasında olacak.