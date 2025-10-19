Ticaret Bakanlığı, Türkiye'deki sanayi ve ihracat faaliyetlerini desteklemeye yönelik kritik mekanizmalardan biri olan Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında geçen ay gerçekleştirdiği belge düzenlemelerini açıkladı. Yayımlanan resmi listelere göre, Eylül ayında 600'ün üzerinde firma, bu önemli teşvik sisteminden yararlanma hakkı elde etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kapsamlı listeler

Bakanlık tarafından hazırlanan ve sanayiciler ile ticaret erbabı için yol gösterici nitelikte olan Dahilde İşleme, Hariçte İşleme, Yurt İçi Satış ve Teslim ile iptal edilen belgeleri içeren listeler, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de kamuoyuna duyuruldu. Bu yayımlama, dış ticaret rejimlerinin şeffaflığı ve ilgili firmaların işlemlerini takip edebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Dış ticaret rejimlerinde yoğun belge düzenlemesi

Resmi verilere göre, Eylül ayı içerisinde tam 616 farklı firma için Dahilde İşleme İzin Belgesi tanzim edildi. Bu belge, firmaların ithal ettikleri girdileri işleyip nihai ürünü ihraç etmeleri şartıyla gümrük vergisi ve KDV muafiyeti sağlamakta olup, üretim maliyetlerini düşürmede kritik bir rol oynamaktadır.

Dahilde işleme izinlerinin yanı sıra, Bakanlık aynı dönemde 11 ayrı firma için Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi düzenlemiştir. Bu belgeler, DİR kapsamında ithal edilen ancak belirli şartlar altında yurt içinde satılmasına veya teslim edilmesine izin verilen ürünleri kapsamaktadır. Ayrıca, ihracat potansiyelini destekleyen bir diğer uygulama olan Hariçte İşleme Rejimi kapsamında da 1 firmaya izin belgesi tahsis edilmiştir. Bu durum, Türk firmalarının sadece ithal girdilerle değil, yurt dışından fason işleme hizmeti alarak da küresel pazarda rekabet gücünü artırma çabalarını yansıtmaktadır.

İptal edilen belgeler ve rejimin takibi

Öte yandan, dış ticaret rejimlerinin sağlıklı işlemesi adına denetim ve yaptırımlar da aksatılmamıştır. Firma talebine istinaden olmak üzere, 22 adet Dahilde İşleme İzin Belgesi iptal edilmiştir. Bu iptaller, genellikle firmaların taahhütlerini yerine getirememesi veya proje süresinin dolması gibi nedenlerle gerçekleşmektedir.