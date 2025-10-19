Son Mühür- Son 20 günden üst üste düşen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 10.053,74 puanı ve en yüksek 10.683,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,77 altında 10.208,76 puandan tamamladı.

En fazla geri çekilen sektör yüzde 8,35 ile XUTEK (BIST Teknoloji) ve yüzde 7,40 ile XBLSM (BIST Bilişim) sektörleri oldu.

XBANK (Bankacılık) endeksi ise yüzde 6,78 değer kaybetti.

Borsa İstanbul’da haftalık hacim ortalaması 123 milyar TL olurken, geçtiğimiz haftanın ortalamasına (119 milyar TL) göre bir miktar artış gösterdi.



Wall Street'te risk iştahı yükseliyor...



Ekonomist Ali Cenk Gözen,

''Hafta boyunca küresel piyasalarda ABD-Çin karşılıklı gümrük tarifesi gerginliğini takip ettik. Trump’ın daha ılımlı açıklamasının ardından Wall Street’te risk iştahı toparlandı. Tahvil faizleri yeniden yükselirken, altın ve gümüşte satışlar görüldü. Piyasalar, yaklaşan Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını fiyatlamayı sürdürdü.'' değerlendirmesinde bulundu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri bu haftada da yatırımcısını üzerken, altının gram fiyatı yüzde 7,74, avro/TL yüzde 1,30 ve dolar/TL yüzde 0,30 değer kazandı.