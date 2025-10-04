Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı 11 bin puanın altında kapattı. Endeks, hafta boyunca en düşük 10.858,52 puanı ve en yüksek 11.259,32 puanı gördü. Sanayi, mali, teknoloji ve hizmetler endeksleri farklı oranlarda değer kaybetti.

Sanayi endeksi yüzde 4,07 azalarak 14.085,7 puana geriledi. Mali endeks yüzde 3,09 düşüşle 14.352 puan seviyesinde seyretti. Teknoloji endeksi yüzde 2,68 kayıpla 28.313,10 puana inerken hizmetler endeksi ise yüzde 0,08 düşüşle 10.896,92 puan oldu.

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok prim yapan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Hisse haftalık bazda yüzde 12,24 değer kazandı.

Bunu yüzde 11,12 ile Eczacıbaşı Sınai ve Finansal Yatırımlar takip etti. CW Enerji ise yüzde 11,08 ile en çok yükselen üçüncü hisse olarak dikkat çekti.

Hisseler değer kaybetti

Endeks hisseleri arasında en çok düşüş gösteren Destek Finans Faktoring AŞ oldu. Hisse haftalık bazda yüzde 31,11 kayıp yaşadı.

Enerya Enerji yüzde 15,63 düşüşle ikinci sırada yer alırken Sasa Polyester ise yüzde 15,23 kayıpla en çok değer kaybeden üçüncü hisse oldu.

En değerli şirketler belli oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler arasında piyasa değeri en yüksek şirketler de açıklandı. ASELSAN, 985 milyar 416 milyon lirayla ilk sırada yer aldı.

Garanti BBVA 569 milyar 940 milyon lirayla ikinci, Türk Hava Yolları ise 422 milyar 180 milyon lirayla üçüncü sırada yer aldı.