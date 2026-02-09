Son Mühür - Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 19 Şubat’a kadar satın alması gerekiyor.

Kampanya detayları

Kampanya kapsamında alınan biletlerle 24 Mart–25 Haziran tarihleri arasında gidiş-dönüş olmak üzere Üsküp ve Priştine’ye 109 dolardan, Moldova, Saraybosna ve Tiran’a 129 dolardan, Podgorica ve Tivat’a 159 dolardan, Belgrad’a ise 189 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek. Kampanya kapsamındaki biletler THY’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilirken, biletlerle ilgili detaylı bilgilere şirketin resmî internet adresinden, “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden ve satış ofislerinden ulaşılabileceği bildirildi.