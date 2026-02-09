Afyonkarahisar’ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içinde yer alan Eber Gölü’nü besleyen Akarçay ile ona bağlı dere, kol ve kanallardaki kaçak bentlerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

''Gölün geleceğini tehdit ediyor''

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, Akarçay üzerindeki kaçak bentlerin yalnızca suyun doğal akışını engellemediğini, aynı zamanda gölün geleceğini ciddi biçimde tehdit ettiğini belirterek Devlet Su İşleri ve ilgili kurumları göreve çağırdıklarını söyledi. Bu kapsamda ilk çalışmanın Bolvadin Kaymakamlığı tarafından yapıldığını aktaran Çiftçi, Afyonkarahisar Vali Yardımcı Vekili ve Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan’ın, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde kaçak olarak inşa edilen bir bendin kaldırılmasını sağladığını ifade etti.

Diğer ilçelerdeki Akarçay üzerindeki kaçak bentlerin de sırayla kaldırılacağını belirten Çiftçi, jandarmanın denetimlerini sürdürdüğünü ve kaçak bent yapanlara 557 bin 212 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti. DSİ’nin çalışmalarını hızlandırması halinde, yağışların da etkisiyle Eber Gölü’nün eski haline kavuşabileceğini dile getirdi.