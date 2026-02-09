Son Mühür- TBMM’de staj yapan öğrencilere yönelik cinsel taciz iddialarıyla ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı.
Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılamanın ikinci duruşmasında 4’ü tutuklu toplam 5 sanığın tahliyesine karar verdi.
Mahkemeden adli kontrol kararı
TBMM lokantasında meydana geldiği öne sürülen cinsel taciz olayına ilişkin davada mahkeme, sanıkların mevcut tutukluluk sürelerini ve dosyadaki delil durumunu dikkate aldı. Ara kararda, sanıkların kaçma şüphesi bulunmadığı ve sabit ikametgah sahibi oldukları vurgulandı.
Yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıkların yargılama sürecinde denetim altında tutulacağı belirtildi.
Duruşma mayıs ayına ertelendi
Dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve delillerin değerlendirilmesi amacıyla davanın bir sonraki duruşmasının 15 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklandı.
