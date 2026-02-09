Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Erman Toroğlu’nun 8 Şubat 2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda Türk futboluna ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

“Duyuma dayalıydı” beyanı

Başsavcılık açıklamasında, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Toroğlu’nun, programda dile getirdiği iddialara ilişkin doğrudan bilgi sahibi olmadığını, açıklamalarının duyuma dayalı olduğunu ve iddiaların gerçekliğini bilmediğini beyan ettiği kaydedildi.

Adli kontrol talebiyle sevk edildi

Açıklamada, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erman Toroğlu’nun adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği belirtildi.

Başsavcılıktan kamuoyuna duyuru

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaya ilişkin sürecin hukuki çerçevede devam ettiğini bildirerek, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla açıklamanın paylaşıldığını duyurdu.