Son Mühür- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası sadece CHP'nin değil ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Özarslan'ın kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle CHP lideri Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğu süreç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna uzanan bir tartışmaya kapı araladı.



''Keçiören belediye başkanının parti değiştirmesi meselenin Ekrem İmamoğlu'nda durmayacağını, Mansur Yavaş'a sıranın geldiğini gösteriyor'' hatırlatmasında bulunan Doç. Dr. Sinan Tankut Gülhan,

''Yavaş, kişisel olarak dayanır, fakat ekibi çok kötü bir sınav verecek gibi görünüyorlar'' değerlendirmesinde bulundu.



CHP'nin adayı kim olacak?



'İmamoğlu olmazsa Yavaş olsun tercihini bile geçtik, muhalefetin kendini Özel'in de aday olamayabileceği dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci tercihlere göre hazırlaması gerekiyor'' diyen Gülhan,

''Hâlâ dünün refleksleriyle hareket ediyorsunuz, 19 Mart'ta rekabetçi otoriterlik bitti, tam otoriter rejime geçtik.

Çok büyük bir değişiklik olmazsa, önce anayasa referandumu (ya da meclisten geçmesi) sonra da baskın seçimlerle sorun çıkarmayacak adaylarla gerçekleştirmeye çalışacak planını iktidar.

2 yıl 3 ay gayet uzun bir süre ve bu esnada her şey bıçak sırtı ilerleyecek'' mesajı verdi.