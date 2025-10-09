Türk Hava Yolları (THY), Boeing ile yaptığı 150 adetlik 737 MAX ön anlaşmasını motor tedarikçisinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edebileceğini açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, görüşmelerin sonuçsuz kalması hâlinde Airbus’a yönelebileceklerini söyledi.

Maliyetlerde anlaşmazlık sürüyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Reuters’a yaptığı açıklamada, motor tedarikçisi CFM International ile süren görüşmelerde ilerleme sağlandığını ancak maliyet konusunda hâlâ uzlaşma bulunmadığını belirtti. Bolat, “CFM makul ekonomik şartlar sunarsa Boeing ile imzayı atacağız. Ancak aynı tutum devam ederse Airbus’a geçeriz. Airbus tarafında daha fazla seçeneğimiz var” dedi.

Boeing 737 MAX serisinin tek motor tedarikçisi konumundaki CFM International, ABD’li GE Aerospace ve Fransız Safran ortaklığıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, Airbus’ın A320neo ailesine motor sağlayan Pratt & Whitney ile rekabet ediyor.

2033 hedefi: 800 uçaklık filo

Türk Hava Yolları’nın Boeing ile yaptığı 150 uçaklık ön anlaşma, 25 Eylül’de Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme sırasında duyurulmuştu. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi, motor tedariki konusundaki pazarlıkların sonuçlanmasına bağlı.

THY, 2023 yılında 200’ün üzerinde Airbus uçağı siparişi vermişti. Yeni anlaşma, şirketin 2033 yılına kadar yaklaşık 800 uçaklık filo hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sektör kaynakları, Boeing ile anlaşmanın siyasi ilginin yüksekliği ve Airbus uçaklarına yönelik arz sıkıntısı nedeniyle büyük olasılıkla tamamlanacağını belirtiyor. Ancak son açıklamalar, küresel motor tedarik zincirinde artan gerilimedikkat çekiyor.

Motor pazarında gerginlik büyüyor

Havacılık sektöründe son dönemde yaşanan motor tedarik sıkıntıları ve bakım gecikmeleri, yedek parça maliyetlerini artırırken tedarikçiler ile havayolları arasında gerginliğe yol açtı. Türk Hava Yolları da, mevcut Airbus filosunda Pratt & Whitney motorlarıyla yaşanan gecikmeler nedeniyle operasyonel sıkıntılar yaşıyor. Motor üreticileri ise yüksek maliyetli yatırımların karşılığında daha fazla gelir talep ediyor.

THY, Boeing 777X için kapıyı açık tutuyor

Olumsuz gelişmelere rağmen Boeing açısından umut verici bir açıklama yapan Bolat, THY’nin uzun süredir ertelenen Boeing 777X modeline sipariş verme seçeneğini değerlendirmeye devam ettiğini söyledi. Boeing’in çift motorlu en büyük yolcu uçağı olarak tanımlanan 777X serisi, yedi yıllık gecikmenin ardından 2027’de teslimata hazır hâle gelmesi bekleniyor. Bolat, “Boeing ile düzenli temas hâlindeyiz. 777X’in hangi hatlarda kullanılabileceğini değerlendiriyoruz. Uygun zaman geldiğinde sipariş vereceğiz, acelemiz yok” dedi.