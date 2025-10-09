Son Mühür- Balkanlar'da Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimin yeni parçası Türkiye oldu.

Türkiye’nin Kosova’ya yaptığı Skydagger kamikaze İHA satışını “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu satışı Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurma girişimi olrak nitelendirdi.



Kosova, Baykar tarafından üretilen İHA’ların planlanandan birkaç ay önce teslim edildiğini ve çok sayıda Kosova güvenlik personelinin bu araçları kullanmak üzere eğitildiğini duyurdu.

Vucic'in eleştirilerine ynaıt ise Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'den geldi.



Erdoğan'la yakın işbirliğinden gururluyum...



"Türkiye ve Başkan Erdoğan, küresel barış ve güvenliği teşvik etmekte olağanüstü liderlik gösteriyor. NATO üyesi bir devlet olarak Türkiye, barışı savunmamıza yardımcı oluyor." diyen Osmani,

''Başkan Erdoğan ile yakın işbirliği içinde çalışmaktan gurur duyuyorum, sözüne sadık bir adam, bölgemizin tüm insanları için her zaman derin ve samimi bir ilgi gösteren ve istikrarı, güvenliği ve emniyeti korumada olağanüstü katkı sağlayan bir lider.'' mesajı verdi