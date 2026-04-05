Irak’ın Meysan Vilayeti sınırları içinde yer alan Buzurgan Petrol Sahası, insansız hava araçlarının hedefi oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sahaya toplam 6 İHA ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırının, tesis içerisinde faaliyet gösteren yabancı şirketleri hedef aldığı belirtildi.

ABD’li şirketin işlettiği tesis vuruldu

Söz konusu petrol sahasının, ABD merkezli Baker Hughes tarafından işletildiği öğrenildi. Saldırıda, şirketin saha içindeki ana kompleksi ile birlikte bölgede faaliyet gösteren diğer yabancı firmalara ait alanların hedef alındığı ifade edildi.

Can kaybı yok, hasar var

Yetkililer, saldırının ardından yaptıkları ilk değerlendirmede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Ancak tesisin bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldiği ve üretim faaliyetlerinin kısmen etkilendiği bildirildi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Iraklı yetkililer, saldırının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Petrol sahası çevresinde koruma tedbirlerinin artırıldığı ve benzer saldırıların önlenmesi için yeni adımlar atıldığı belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Saldırının ardından olayın faillerinin tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kullanılan İHA’ların kaynağı ve saldırının arkasındaki unsurların belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bölgesel gerilim etkisini sürdürüyor

Son dönemde Orta Doğu’da artan askeri hareketlilik ve karşılıklı saldırılar, bölgedeki enerji altyapılarını da hedef haline getirdi.

Uzmanlar, özellikle petrol sahalarına yönelik saldırıların küresel enerji piyasaları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.