THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirket yönetim kurulu yeni destinasyonlara yönelik önemli bir karar aldı. Bildirimde, “Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya’nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan’ın başkenti Erivan’a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Erivan uçuşları için hazırlık başladı

Alınan karar kapsamında THY’nin Erivan uçuşlarına ilişkin hazırlıklara başlaması bekleniyor. Seferlerin başlamasıyla birlikte Türkiye-Ermenistan arasındaki ulaşımın daha kolay hale gelmesi ve yolcu trafiğinin artması öngörülüyor.

Romanya’da Temeşvar da uçuş ağına katıldı

THY’nin kararında yalnızca Erivan değil, aynı zamanda Romanya’nın Temeşvar kenti de bulunuyor. Bu adım, havayolu şirketinin Avrupa’daki uçuş ağını genişletme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Havacılık sektöründe yeni dönem

Türk Hava Yolları’nın Erivan ve Temeşvar seferlerini başlatması, hem bölgesel ilişkiler hem de ekonomik hareketlilik açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor. Şirketin resmi uçuş takviminin ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.