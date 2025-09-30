Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir gelişmeyle, komedyen Egemen Şimşek, stand-up gösterisi sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklandı. Şimşek'in, programında Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin kutsal kabul ettiği peygamberler olan Hz. İsa ve Hz. Musa hakkında sarf ettiği, ağır küfür ve hakaret içeren sözler nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü

Egemen Şimşek'in sahneden söylediği bu rahatsız edici sözlerin yer aldığı görüntüler, hızla sosyal medyada yayıldı. Kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşen bu paylaşımlar, özellikle dindar kesimler başta olmak üzere, inançlara saygı duyulması gerektiğini savunan geniş bir kitle tarafından kınandı. Görüntülerin viral hale gelmesiyle birlikte, komedyenin eyleminin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ve kutsal değerlere yönelik doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığı yönünde güçlü bir kamuoyu baskısı oluştu. Kullanıcılar, yetkilileri bu hassas konuya müdahale etmeye ve gerekli adli süreci başlatmaya çağırdı.

Soruşturma başlatıldı, mahkeme tutuklama kararı verdi

Ortaya çıkan bu tepkiler üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya derhal el koydu. Komedyen Egemen Şimşek hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesi kapsamında düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Yapılan hızlı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Şimşek'in ifadelerinin kamu güvenliğini tehlikeye atma potansiyeli taşıdığı ve farklı inanç grupları arasında nefreti körükleyici nitelikte olduğu kanaatine varıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Egemen Şimşek, savunmasında sözlerinin mizah amaçlı olduğunu ve kimseyi hedef almadığını iddia etse de, mahkeme bu savunmayı yeterli bulmadı. Hakimlik, mevcut deliller, suçun niteliği ve kamuoyunda yarattığı infialin ağırlığını göz önünde bulundurarak, komedyenin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.