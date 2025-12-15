Son Mühür - Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları, Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY ile yaptığı iş birliği kapsamında, Türkiye çıkışlı yolcularına yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda 500 TL’ye kadar indirim imkânı sağlıyor.

Kampanya detayları

Düzenlenen kampanya sayesinde TROY kart sahipleri, Türk Hava Yolları ile yaptıkları uçuşlarda ayrıcalıklı bir seyahat deneyimini daha uygun fiyatlarla yaşayabilecek. 15 Aralık 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında THY web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet alan yolcular, ödemelerini TROY logolu kartlarla yaparak indirimden faydalanabilecek. Kampanya, 15 Aralık 2025 – 18 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda bilet başına 500 TL’ye kadar indirim sunuyor. Yolcular, bilet alım sürecinin ödeme aşamasında yurt içi uçuşlarda “TROY500”, yurt dışı uçuşlarda ise “TROY500YD” promosyon kodlarını kullanarak anında indirim kazanabilecek. Kampanya, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olup yalnızca Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak işlemler için geçerli olacak.