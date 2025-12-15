Son Mühür - 14 Mart 2011’de sanatçı İbrahim Tatlıses’e düzenlenen silahlı saldırının faili olarak hüküm giyen Abdullah Uçmak’ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

''Tahliyemi istiyorum''

Cezaevinde bulunan Abdullah Uçmak adına açılan hesaptan yapılan paylaşımda, "Kimse bu ülkede yaralamadan 16 sene ceza yatmadı, tahliyemi istiyorum" ifadeleri kullanıldı.

Abdullah Uçmak kimdir?

Abdullah Uçmak, 1970 yılında Adana’nın Kadirli ilçesinde doğmuş, kamuoyunda “Adanalı Apo” lakabıyla tanınan isimlerden biridir. Genç yaşlardan itibaren suç dünyasına adım atan Uçmak, ilk dönemlerinde tefecilik ve adam dövme gibi yasa dışı faaliyetlerle anıldı. 1990’lı yıllarda Adana’daki yerel gruplarla yaşadığı husumetlerin ardından İstanbul’a taşındı.

İstanbul’da faaliyet alanını genişleten Uçmak, 2000’li yıllarda Türkiye’nin önde gelen suç örgütlerinden birinin lideri konumuna yükseldi. Örgütün uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, gasp ve adam kaçırma gibi ağır suçlara karıştığı iddia edildi.

Uçmak’ın ismi, 11 Mart 2011’de sanatçı İbrahim Tatlıses’e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ülke gündemine taşındı. Saldırıda Tatlıses başından ağır yaralanırken, asistanı Buket Çakıcı da yaralandı. Olayın azmettiricisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Uçmak, yargı sürecinde Tatlıses’ten daha önce tehdit aldığını öne sürdü.

Savcılık, Uçmak hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından toplamda 30 ila 53 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.

Suç geçmişinin yanı sıra milliyetçi-ülkücü kimliğiyle de bilinen Uçmak’ın, evindeki para kasasının şifresinin “1453” olması bu yönüne dair dikkat çeken ayrıntılardan biri olarak kamuoyuna yansıdı.

Abdullah Uçmak, halen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyor. Cezaevi yaşamına dair bazı kişisel fotoğraflarının zaman zaman sosyal medyada paylaşıldığı görülüyor.