Filistin’e destek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Sultanahmet, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Cami, Eminönü Yeni Cami ve Taksim Cami çevresinde sabah namazı öncesi vatandaşlar toplandı. Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu gözlenirken, Sultanahmet Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Alanda toplanan katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

Siyasiler ve sivil toplum temsilcileri yürüyüşte yer aldı

Yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayraklarla Galata Köprüsü’ne yürüdüler

Camilerin önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Galata Köprüsü’ne doğru yürüyüşe başladı. Etkinlik boyunca güvenlik güçlerinin bölgede önlem aldığı bildirildi.