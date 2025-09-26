Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ilk somut sonuçlarından biri hayata geçmek üzere. 128 ülkede 300'den fazla noktaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları filosuna Boeing firmasından toplamda 225 yeni uçak katılacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı açıklamada, 50 adet kesin, 25 adet opsiyon olmak üzere Boeing'den 75 adet B787-9 ve B787-10 tipi uçak satın alma kararı aldığını duyurdu.



Türk Hava Yolları ayrıca Boeing ile 737-8/10 MAX tipi uçaklar için 100 kesin, 50 opsiyonlu olmak üzere toplam 150 uçak alımına ilişkin görüşmeleri tamamladığını bildirdi.

Söz konusu uçakların teslimatının 2029-2034 yılları arasında yapılması planlanıyor.

Beyaz Saray'da iki lider buluştu...



CHP lideri Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile yaptığı görüşmede, "Bana Trump ile bir canlı yayın ayarlarsanız 300 tane Boeing uçağı alacağım" dediğini öne sürmüştü.

Beyaz Saray'da Trump'la bir araya gelen Erdoğan 138 dakika süren toplantıda, F-16, F-35, Heybeliada Ruhban okulu, nükleer anlaşma ve Rus petrolü alımını durdurma ve yerine ABD’den LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) alımı konularında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmişti.