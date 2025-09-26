Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere yaptığı New York temaslarının ardından Washington’a geçti.

Erdoğan’ın ABD ziyareti ve Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği kritik görüşme, uluslararası medya tarafından yakından takip edildi. Görüşme, Ankara-Washington ilişkilerinde “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak değerlendirilirken, Yunan medyası Türkiye’nin masada güçlü bir konumda olduğunu öne çıkardı.

Beyaz Saray’da resmi karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. İki lider, Oval Ofis’teki görüşme öncesi basına kısa açıklamalarda bulundu. Erdoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Trump uzun süredir devam eden dostluklarına vurgu yaptı. Görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü ve taraflar arasında olumlu bir atmosfer hakim oldu.

Savunma iş birliği masada

Toplantının gündeminde özellikle savunma sanayi ve iş birliği konuları öne çıktı. Başkan Trump, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu savunma sistemleri konusunda olumlu gelişmeler beklediğini ifade etti.

Basında yer alan haberlere göre F-35 ve F-16 uçakları ile Patriot hava savunma sistemleri üzerinde görüşmeler yapıldı. Yunan gazetesi Kathimerini, Trump’ın Türkiye’yi F-35 programına yeniden dahil edebileceğine yönelik sinyaller verdiğini aktardı.

Küresel konular: Ukrayna, Suriye ve Gazze

İki lider, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel krizleri de ele aldı. Trump, Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında arabuluculuk yapabileceğine dikkat çekti ve Erdoğan’a duyduğu güveni vurguladı. Sky News, Gazze konusu üzerinde de temaslar olduğunu ve taraflar arasında olası anlaşma arayışının görüşüldüğünü bildirdi.

Yunan basını: Türkiye masada, biz yokuz

Yunan medyası, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu çerçevesindeki temaslarının Türkiye’yi diplomasi masasında kritik bir aktör haline getirdiğini öne sürdü. in.gr haber sitesinde yer alan haberde, Erdoğan ve Trump’ın yan yana çekilmiş fotoğrafı öne çıkarılırken, “Trump, Erdoğan'ı kendisine eşit muhatap olarak görürken Atina, Miçotakis'in üstünlük gösterme isteğiyle kendi ulusal söylemini arıyor" yorumuna yer verildi.

Dünya basını görüşmeyi değerlendirdi

Washington Post, görüşmeyi iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için “önemli bir fırsat” olarak nitelendirdi. CNN International, Erdoğan’ın Ukrayna’daki olası rolüne dikkat çekerken, Stern ve NBC News savunma sanayindeki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Associated Press (AP) ise iki lider arasındaki dostluğun sürdüğünü ve Trump tarafından değerli bulunduğunu aktardı