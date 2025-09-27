THY Euroleague’de yeni sezon öncesi şampiyonluk bahis oranları belirlendi. Basketbolseverler ve yatırımcılar, takımların şampiyonluk ihtimallerini değerlendirmeye başladı. Geçen sezon final four’da Fenerbahçe Beko’ya kaybeden Panathinaikos, bu sezon da favori olarak öne çıktı.

Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ise 9.40 oranla 4’üncü favori konumunda yer aldı. Olympiakos 2’nci, Real Madrid 3’üncü sırada gösterilirken, yeni ekibi Hapoel Tel Aviv ve geçen yılın finalisti Monaco’ya 10.00 oran verildi.

Takımların şampiyonluk oranları belirlendi

Bu sezon 20 takımın mücadele edeceği Euroleague’de takımların şampiyonluk oranları şöyle sıralandı:

Panathinaikos - 3.20

Olympiacos - 3.85

Real Madrid - 7.60

Fenerbahçe Beko - 9.40

Hapoel Tel Aviv - 10.00

AS Monaco - 10.00

Anadolu Efes - 18.00

Barcelona - 18.00

Partizan - 24.00

Olimpia Milano - 25.00

Kızılyıldız - 27.00

Dubai Basketball - 29.00

Maccabi Tel Aviv - 30.00

Virtus Bologna - 50.00

Zalgiris Kaunas - 50.00

Valencia Basket - 60.00

Bayern Münih - 70.00

Baskonia - 90.00

Paris Basketball - 120.00

Asvel - 150.00

Geçen sezonun oranları karşılaştırıldı

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe Beko’ya 7.50, finale yükselen Monaco’ya ise 9.20 oran verilmişti. Bu yıl oranlarda değişiklikler görülürken, Panathinaikos’un favoriliği pekişti.