Son Mühür - Fenerbahçe, Angers SCO forması giyen forvet Sidiki Cherif transferini resmiyete dökmeye çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin hem Ligue 1 temsilcisi Angers hem de oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı öğrenildi. Genç futbolcu da bu saatlerde İstanbul’a iniş yaptı.

Fenerbahçe, yeni transferi Sidiki Cherif’i İstanbul’a getirdi. Havalimanından paylaşılan ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ne kadar ödendi?

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki Sidiki Cherif için Angers SCO’ya 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Genç futbolcunun kadroya katılması halinde sarı-lacivertliler 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna da sahip olacak. Ayrıca Fenerbahçe’nin Cherif transferi kapsamında 3 milyon Euro bonus vermesi bekleniyor.

Crystal Palace ve Paris FC'de peşindeydi

L'Équipe’nin haberine göre transfer sürecinde ciddi bir rekabet yaşandı. Sidiki Cherif için Crystal Palace ve Paris FC de devreye girerken, Fenerbahçe’nin ısrarcı tavrıyla rakiplerini geride bıraktığı belirtildi. Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin Angers SCO ile bonservis görüşmelerini sıkı şekilde yürüttüğü ifade edildi.

Performansı

Forvet ve sol kanatta görev yapabilen 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Angers SCO formasıyla Ligue 1’de çıktığı 19 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.