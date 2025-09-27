Son Mühür - Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan Sofyan Amrabat, İspanya’da sergilediği başarılı performansla taraftarların sevgisini kazandı. İspanyol medyasının haberlerine göre, Real Betis taraftarları oyuncunun bonservisinin alınması için kulüp yönetimine çağrıda bulundu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle taraftarlar, bu ücreti karşılamak amacıyla bağış kampanyası başlattı. Haberlerde, “Amrabat’ın takıma kattığı enerji ve mücadele azmi kısa sürede taraftarların beğenisini topladı” denilirken, transferin kalıcı olması için büyük bir kamuoyu oluştuğu vurgulandı.

Hayal kırıklığı yaratmıştı

Fenerbahçe’de beklenen performansı sergileyemeyen Amrabat’ın İspanya’daki yükselişi dikkat çekti. Türkiye’deki düşük performansının ardından Real Betis’teki başarılı çıkışı, oyuncunun İspanya’da kalacağı yönünde değerlendirmelere yol açtı. Sofyan Amrabat, Real Betis formasıyla şimdiye kadar 3 resmi karşılaşmada görev yaptı. Toplam 197 dakika süre alan tecrübeli orta saha, gol veya asist yapamasa da oyun içindeki etkisiyle en çok takdir edilen oyunculardan biri oldu.