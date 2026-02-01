Son Mühür- NBA'de gecenin sonucu merakla beklenen maçında Alperen Şengün ve Kevin Durant'lı Houston Rockets, çaylak Cooper Flagg'ın liderliğinde yol alan Dallas Maverick'i ağırladı.

Alperen Şengün 35 dakika sahne aldığı karşılaşmada 14 sayı, 14 ribaund ve 7 asistlik performans sergiledi.



Kevin Durant'ın 13 sayı, 5 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla oynadığı gecede Houston adına Amen Thompson 21 sayı, 8 ribaund ve 9 asistle öne çıkan oyuncu oldu.



Flagg'ın 34 sayısı yetmedi...



Bu sezonun draft 1.sır seçimi olan Cooper Flagg, 49 sayılık Hornets maçından sonra Houston karşısında da etkili bir oyun ortaya koymayı başardı.



Flagg karşılaşmayı 34 sayı, 12 ribaund, 5 asist ve 1 blokla tamamladı.

Son saniyeleri nefes nefese geçen karşılaşmada 107-107 beraberlik sonrası Alperen'in basketiyle öne geçen Houston sahadan 111-107'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Bu sezonki 30'uncu galibiyetine imza atan Houston Batı Konferansı'nda Oklahoma, Denver ve San Antonio'nun ardından dördüncü sıradaki yerini korumayı başardı.