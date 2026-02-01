Fenerbahçe Kulübü sporcusu ve Mili atletimiz Oğuz Uyar, New Mexico’da düzenlenen uluslararası organizasyonda 200 metre branşında pistin tozunu attırarak hem şampiyonluk kürsüsüne çıktı hem de Türkiye rekorunu yenilemeyi başardı.

New Mexico’da rekorlarla gelen şampiyonluk

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaleti, atletizm tarihine geçecek özel bir performansa ev sahipliği yaptı. New Mexico Team Open 2026 yarışmaları kapsamında piste çıkan milli sporcumuz Oğuz Uyar, dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakipleriyle kıyasıya bir mücadeleye girişti. Fenerbahçe formasıyla ter döken Uyar, yarışın başından sonuna kadar sergilediği üstün tempo ve teknik kapasitesiyle rakiplerini geride bırakarak organizasyonun en dikkat çeken ismi olmayı başardı.

20.81 ile yeni bir dönem başladı

200 metre yarışının final serisinde tüm dikkatleri üzerine çeken Oğuz Uyar, bitiş çizgisini geçtiğinde kronometreler 20.81 saniyeyi gösteriyordu. Bu derece, sadece bir şampiyonluk getirmekle kalmadı; aynı zamanda Türk spor tarihinin 200 metre kategorisindeki en hızlı derecesi olarak kayıtlara geçti. Mevcut Türkiye rekorunu paramparça eden Fenerbahçeli atlet, elde ettiği bu skorla uluslararası arenada Türkiye’nin sprint branşındaki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

Fenerbahçe Kulübünden gurur dolu açıklama

Sarı-lacivertli kulüp, başarılı sporcusunun bu devasa başarısını resmi mecraları üzerinden spor kamuoyuna duyurdu. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, sporcunun New Mexico Team Open gibi prestijli bir platformda zirvede yer almasının camia için büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulandı. Oğuz Uyar’ın disiplinli çalışmaları ve antrenman sürecinin meyvesi olan bu rekorun, 2026 yılındaki diğer önemli organizasyonlar için de büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacağı ifade edildi.

