Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede izlenme rekorları kıran The Traitors, sonunda Türk versiyonuyla ekranlara geldi. Prime Video ve Kanal D ortaklığıyla hayata geçirilen The Traitors Türkiye, yayınlanan ilk üç bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Strateji, ihanet ve psikolojik gerilimin iç içe geçtiği yapım, 2026'nın en dikkat çekici reality şovları arasında yerini çoktan aldı.

Giray Altınok'un sunuculuğunu üstlendiği The Traitors Türkiye, Belçika'da tarihi bir şatoda çekiliyor. Spor dünyasından sosyal medya fenomenlerine kadar 19 ünlü ismin yarıştığı programda "Hainler" ve "Masumlar" arasındaki kıyasıya mücadele izleyicileri ekrana kilitliyor. Yapımın yayın takvimi ise merak edilen konular arasında öne çıkıyor.

The Traitors Türkiye hangi gün yayınlanıyor?

The Traitors Türkiye hibrit bir yayın modeli uyguluyor. Programın yeni bölümleri her Çarşamba günü Prime Video platformuna ekleniyor. Televizyon yayını ise Perşembe akşamları saat 20.00'da Kanal D ekranlarında gerçekleşiyor. Böylece izleyiciler hem dijital hem de geleneksel TV üzerinden yapımı takip edebiliyor.

The Traitors Türkiye sunucusu kim?

Yapımın ev sahipliğini Giray Altınok yapıyor. "Prens" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Altınok, mizahi tarzı ve karizmatik duruşuyla şatodaki gerilimli atmosfere farklı bir boyut katıyor. Hem Hainler'i hem de Masumlar'ı ustalıkla yönlendiren Altınok, programın en beğenilen unsurlarından biri haline geldi.

The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler?

Belçika'daki şatoda büyük ödül için ter döken 19 ünlü ismin tam kadrosu şöyle:

Pascal Nouma (Eski Futbolcu ve Sunucu), Yusuf Güney (Şarkıcı), Saadet Özsırkıntı (Sunucu), Yiğit Poyraz (Survivor Finalisti), Yasemin Yürük (Şarkıcı – Grup Hepsi), Selim Yuhay (Mimar ve TV Programcısı), Emir Elidemir (Şef – MasterChef Yarışmacısı), Cem Avnayim (Oyuncu ve Sunucu), Melih Kunukçu (Sosyal Medya Fenomeni), Yaren Alaca (İçerik Üreticisi), Öykü Berkan (Sosyal Medya Fenomeni), Özgür Balakar (TikToker), Tara De Vries (Model – Miss Turkey 2018), Ayliz Yaşar (Model), Yasemin Yılmaz (Tasarımcı), Mert Öztürk (Oyuncu), İlkay Buharalı (Gazeteci ve Sunucu), Hülya Uğur (Influencer), Emre Uzunboy (Model ve Oyuncu).