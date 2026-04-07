Dizinin beşinci ve son sezonu 8 Nisan 2026 tarihinde iki bölümlük bir açılışla Prime Video'da izleyicilerle buluştu. Bundan sonraki bölümler ise her hafta Çarşamba günleri platforma eklenecek. Bu takvime göre 3. bölüm 15 Nisan 2026 Çarşamba günü yayına girecek.

The Boys 5. sezon bölüm takvimi nasıl?

Sekiz bölümden oluşan final sezonunun yayın programı şu şekilde:

1. ve 2. bölüm: 8 Nisan 2026

8 Nisan 2026 3. bölüm: 15 Nisan 2026

15 Nisan 2026 4. bölüm: 22 Nisan 2026

22 Nisan 2026 5. bölüm: 29 Nisan 2026

29 Nisan 2026 6. bölüm: 6 Mayıs 2026

6 Mayıs 2026 7. bölüm: 13 Mayıs 2026

13 Mayıs 2026 8. bölüm (final): 20 Mayıs 2026

Türkiye saatiyle bölümler saat 10:00 civarında platforma yükleniyor.

The Boys 5. sezon konusu ne?

Final sezonunda Homelander artık tam anlamıyla kontrolü ele geçirmiş durumda. Amerika, onun dengesiz ve bencil yönetimi altında şekilleniyor. Hughie, Mother's Milk ve Frenchie bir "özgürlük kampı"nda tutsak. Starlight ise Supe'lara karşı bir direniş hareketi örgütlemeye çalışıyor. Kimiko ise ortadan kaybolmuş vaziyette.

İşleri iyice karıştıran gelişme ise Butcher'ın geri dönüşü. Elinde tüm Supe'ları yok edebilecek bir virüs bulunan Butcher, bu silahı doğru zamanda kullanmak zorunda. Tek bir örneği kalan bu sentetik patojen, dünyayı sonsuza kadar değiştirebilecek güce sahip.

The Boys 5. sezon kadrosunda kimler var?

Karl Urban yeniden Billy Butcher rolüyle başrolde. Jack Quaid Hughie, Antony Starr ise Homelander olarak geri döndü. Bu sezonun en dikkat çekici hamlelerinden biri Jensen Ackles'ın Soldier Boy karakteriyle ana kadroya dahil olması. Baba-oğul ilişkisinin derinlemesine işleneceği bu sezon, Homelander ve Soldier Boy arasındaki gerilimi zirveye taşıyacak.

Ayrıca Supernatural hayranlarını heyecanlandıran bir birleşme de var. Jared Padalecki ve Misha Collins, dizinin beşinci bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Yapımcı Eric Kripke, bu iki karakterin ahlaki açıdan oldukça sorunlu tipler olacağını açıkladı. Bunlara ek olarak Daveed Diggs da Oh-Father rolüyle kadroya katıldı.

The Boys neden 5. sezonda bitiyor?

Dizi, Mayıs 2024'te beşinci sezon onayını almıştı. Yapımcı Eric Kripke ise kısa süre sonra bu sezonun dizinin son sezonu olacağını duyurdu. Ancak The Boys evreni kapanmıyor. Soldier Boy'un 1950'lerdeki maceralarını konu alan Vought Rising adlı yan dizi çoktan çekildi. The Boys: Mexico projesi de 2023'te duyurulmuş ancak henüz çekimlere başlanmadı.