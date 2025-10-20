Son Mühür - Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederken, taraftarların dikkatini çeken isim İsmail Yüksek oldu. Sarı-lacivertli futbolseverler, maçın ardından "O olmadan bu galibiyet gelmezdi" yorumlarıyla milli oyuncuya büyük övgüde bulundu.

Maç boyunca orta sahadaki mücadeleci oyunuyla öne çıkan İsmail Yüksek, hem savunmada hem hücumda Fenerbahçe’nin en etkili isimlerinden biri oldu. Teknik heyet ve taraftarlardan sık sık alkış alan milli futbolcu, yaptığı kritik müdahaleler ve yüksek pas isabetiyle galibiyete önemli katkı sağladı.