Son Mühür - Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederken, taraftarların dikkatini çeken isim İsmail Yüksek oldu. Sarı-lacivertli futbolseverler, maçın ardından "O olmadan bu galibiyet gelmezdi" yorumlarıyla milli oyuncuya büyük övgüde bulundu.
Performansı ile öne çıktı
Maç boyunca orta sahadaki mücadeleci oyunuyla öne çıkan İsmail Yüksek, hem savunmada hem hücumda Fenerbahçe’nin en etkili isimlerinden biri oldu. Teknik heyet ve taraftarlardan sık sık alkış alan milli futbolcu, yaptığı kritik müdahaleler ve yüksek pas isabetiyle galibiyete önemli katkı sağladı.
Karşılaşmanın ardından sosyal medyada binlerce Fenerbahçe taraftarı, İsmail Yüksek’i öven paylaşımlarda bulundu:
"O olmasaydı bu maçı kazanamazdık!"
"Takımın itici gücü, sahadaki gerçek lider!"
"Bu performansı sürdürürse Avrupa transferi an meselesi."
Milli Takım'da da başarılı
Son dönemde A Milli Takım’daki başarılı performansıyla adından söz ettiren İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla sergilediği istikrarlı oyunla da dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun en çok güvendiği oyunculardan biri olan Yüksek, hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı.