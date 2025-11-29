Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, futbolda bahis eylemine karıştıkları gerekçesiyle 3 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan futbolcuların yaptığı itirazları değerlendirdi. Kurul, toplam 35 oyuncunun itirazını oy birliğiyle reddederek cezaları onadı.

Disiplin kurulunun kararları aynen korundu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hazırlanan dosyalar, Tahkim Kurulu tarafından yeniden incelendi.

TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, futbolcuların cezalandırıldığı Futbol Disiplin Talimatı'nın 57 ve 57/2. maddelerinde hukuki bir isabetsizlik bulunmadığı tespit edildi. Kararın usul ve esas yönünden doğru olduğu belirtilerek başvurular reddedildi.

Cezalar futbolcular için bağlayıcı hale geldi

Tahkim’in onama kararının ardından, hak mahrumiyeti cezaları resmen kesinleşmiş oldu. Böylece futbolcuların federasyon içi tüm yargı yolları kapandı ve cezalar yürürlüğe girdi.

Hak mahrumiyeti cezaları

12 ay ceza alan futbolcular

Abdulsamet Burak,

Ali Şaşal Vural,

Alassane Ndao,

Oktay Aydın,

Orkun Özdemir.

9 ay ceza alan futbolcular

Eren Karadağ,

Kadir Kaan Yurdakul,

Metehan Baltacı,

Yusuf Özdemir.

6 ay ceza alan futbolcular

Ahmet Abdullah Çakmak,

Atakan Cangöz,

Bartu Göçmen,

Berkan Mahmut Keskin,

Ensar Bilir,

Fırat İnal,

Muhammed Ali Özbaskıcı,

Uğur Adem Gezer.

3 ay ceza alan futbolcular

Abdurrahman Bayram,

Abdurrahman Üresin,

Arda Hilmi Şengül,

Bedirhan Özyurt,

Berkan Aslan,

Berşan Yavuzay,

Boran Başkan,

Engin Kadir Gıcır,

Faruk Can Genç,

Furkan Orak,

Hasan Hüseyin Akınay,

İlkan Sever,

İsmail Kalburcu,

İzzet Çelik,

Muhammed Arda Kahveci,

Selim Dilli,

Yunus Emre Gedik,

Yusuf Saitoğlu.