Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında lider Galatasaray, taraftarı önünde ağırladığı Samsunspor’u nefes kesen maçta 3–2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini Sane ve iki kez ağları havalandıran Osimhen kaydetti.

Konuk ekip Samsunspor’un sayılarını ise Musaba ve Emre Kılınç attı.

Osimhen’den duble, Sane’den kritik katkı

Galatasaray, baskılı başladığı maçta hücum hattının etkili performansıyla üstünlüğü eline aldı.

Osimhen, attığı iki golle mücadeleye damgasını vurdu. Sane ise bulduğu golle skora doğrudan katkı verdi.

Samsunspor kolay pes etmedi

Karadeniz temsilcisi, mücadele boyunca hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı.

Musaba’nın golü takımı oyunda tutarken, eski Galatasaraylı Emre Kılınç’ın ağları havalandırması maçı heyecanlı bir hale getirdi. Ancak geri dönüş için bu çabalar yeterli olmadı.