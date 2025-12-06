Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor’u konuk etti. Mücadele 2-2 devam ederken 90+2’nci dakikada Osimhen’in attığı gol skoru 3-2’ye getirdi ve sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 36’ya yükseltti.

Ancak karşılaşmanın özellikle son bölümünde yaşanan hakem kararları spor kamuoyunu ikiye böldü.

Fenerbahçe Başkanı Saran’dan TFF’ye acil görüşme talebi

Galatasaray–Samsunspor mücadelesindeki pozisyonlar, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın devreye girmesine neden oldu. Saran, karşılaşmada VAR’ın devreye girmediği iddia edilen kritik penaltı pozisyonu nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan acil toplantı talep etti.

Fenerbahçe’den sert açıklama: “Türk futbolu adına ciddi bir soru işareti”

Başkan Saran’ın talebi sonrası Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından resmi bir açıklama yayımlayarak maçtaki kararları sert sözlerle eleştirdi.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açıkça gördüğü penaltı pozisyonunun saha içi hakemi ve VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.”

“Hakem tartışmalarının dışında kalmayı tercih ettik ama bu suskunluk kabulleniş değildir”

Fenerbahçe açıklamasında, yönetimin bugüne kadar hakem tartışmalarına girmeme tercihine de vurgu yapıldı:

“Göreve geldiğimiz günden beri odağımızı sahaya vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz açık hataların görmezden gelinmesini kabul ettiğimiz anlamına gelmez.”

Kulüp, ligin kaderini etkileyen anlarda hakem standartlarının sağlanamadığını belirterek bunun tek bir kulübün değil, Türk futbolunun genel sorunu olduğunu ifade etti.

“Fenerbahçe hiç kimseden ayrıcalık istemez”

Açıklamada, eşit şartlarda yönetim beklentisi tekrar hatırlatıldı:

“Beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır. Fenerbahçe ayrıcalık talep etmez; ancak aleyhine işleyen bir düzenin parçası olmayı da kabul etmez.”

“TFF derhal açıklama yapmak zorundadır”

Kulüp, TFF’nin kamuoyuna kapsamlı bir açıklama borçlu olduğunu belirtti:

“Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulların yaşanan pozisyonla ilgili acil açıklama yapması, gerekçeyi şeffaf biçimde kamuoyuna sunması zorunluluktur.”

Fenerbahçe, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için sürecin takipçisi olacağını da vurguladı.