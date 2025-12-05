Trendyol Süper Lig’in 15. haftası, lider Galatasaray ile ligin diri ve mücadeleci ekiplerinden Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor.

Mücadele, Rams Park’ta saat 20.00’de başlayacak.

Okan Buruk: “Aynı kadroyla sahada olmak avantaj”

Maç öncesinde beIN SPORTS’a konuşan teknik direktör Okan Buruk, yoğun fikstüre rağmen aynı kadroyla sahaya çıkacak olmanın kendileri için önemli bir artı olduğunu vurguladı:

“4 gün önce bir maç oynadık, tekrar bir maça çıkacağız. Aynı kadroyla çıkacağız, bu bizim için avantaj. Zor bir dönemden geçiyoruz, çok sert maçlar oynuyoruz.”

“Şampiyonlar Ligi öncesi kritik bir sınav”

Galatasaray’ın dört gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacağını hatırlatan Buruk, bu maçın hem moral hem de ritim açısından değer taşıdığını belirtti:

“4 gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Samsunspor çok saygı duyulacak işler yapıyor. Rakibimize saygı duyuyoruz.”

“Geçiş oyununda dikkatli olmalıyız”

Samsunspor’un transition oyun gücüne dikkat çeken Buruk, maç planını şu sözlerle özetledi:

“Kendi oyunumuzu oynayacağız. Geçiş oyununda rakibe dikkat etmemiz gerekiyor. Hücum yönümüzü iyi kullanmalıyız.”

“Geçen hafta savunmayı mükemmel yaptık”

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz haftaki savunma performansından memnun olduğunu dile getirerek benzer bir konsantrasyonun bu maçta da şart olduğunu söyledi:

“Geçen hafta savunmayı çok iyi yapmıştık. Rakibin ilk şutu 88–89’da gelmişti. Aynı savunma konsantrasyonunu devam ettirmeliyiz.”

“Taraftarımız sabırlı olsun, şampiyon yine Galatasaray olacak”

Okan Buruk, açıklamalarının sonunda taraftara seslenerek birlik mesajı verdi:

“Geçen hafta söylediğim gibi, Galatasaray’ın gücünü göstermek için sahada taraftarlarımızla elimizden geleni yapacağız. Taraftarımıza sabırlı olmalarını söylüyorum. Geçen sene de yaşadık, bu sene de yaşıyoruz. Şampiyon yine Galatasaray olacak, buna inanıyorum. Birlikteliği gösterme vakti.”