Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3–2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmadaki hakem yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi.

“Konuşacak halde değilim, ilk yarı Samsunspor’u tanıyamadım”

Maçın ardından duygusal bir açıklama yapan Yıldırım, ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını fakat ikinci yarıdaki oyunla gurur duyduğunu belirtti:

“Konuşacak halde değilim. İlk yarı Samsunspor’u tanıyamadım, kötü oynadık. Galatasaray büyük bir üstünlük sağladı. Ama ikinci yarı inanılmaz bir Samsunspor sahadaydı. 55. dakikada golü bulduk, baskı kurduk.”

“Stadın sesi kulaklarımı tıkadı, taraftar inanılmaz bir baskı kurdu”

Yıldırım, ikinci devrede Galatasaray tribünlerinin etkisine de dikkat çekti:

“İkinci yarı maçı izlerken kulaklarım tıkandı. Galatasaray taraftarı müthiş bir ıslıkla tempomuzu kesmeye çalıştı. Buna rağmen oyuna hükmettik, pozisyonlar bulduk.”

Karşılaşmada 2–0’dan 2–2’ye gelmelerinin kendisini umutlandırdığını belirten Yıldırım, Osimhen’in attığı üçüncü gol için ise dikkat çeken bir yorum yaptı:

“Osimhen neden 80 milyon euro ettiğini gösterdi. O golü Türkiye’de başka kimse atamaz.”

“Net penaltımız verilmedi, 1 puanımız gasp edildi”

Maçın son bölümündeki penaltı beklentisi üzerine konuşan Yıldırım, karara büyük tepki gösterdi:

“Herkesin gözünün önünde net penaltıydı. Hakem gördü, VAR gördü ama karar çıkmadı. 5 Aralık Türk futbolu için kara cuma oldu. Bizim puanımız gasp edildi.”

“Bahis soruşturması sürerken böyle bir hakem hatası şaşırtıcı değil”

Hakemlere yönelik devam eden bahis operasyonlarına dikkat çeken Yıldırım, sistemin güven kaybettiğini savundu:

“İki gün önce uyarmıştım. 'İnşallah Galatasaray’ın tepkisi bize karşı dönmez' demiştim. Hakeme güveniyordum ama ilk yarıdan itibaren hatalar vardı. Sonuç değiştirmeyen hatalardı fakat son karar affedilir gibi değil.”

“Penaltıyı kör hakem bile görürdü”

Başkan Yıldırım sert sözlerini şöyle sürdürdü:

“Penaltıyı kör hakem görürdü. VAR’ın bile devreye girmemesi inanılmaz. Bizim puanımız çalındı. Belki sezon sonunda Avrupa hedefimiz bu yüzden engellenecek.”

“Hakemi yenemiyorsak puan almamız mümkün değil”

Yıldırım, hakem performansının sonucu direkt belirlediğini savunarak şöyle dedi:

“Bugün hakemi yenemedik. Hakemi yenemeyen Samsunspor’un maç kazanma şansı yok. TFF, MHK ve hakem camiası bu kararı açıklamak zorunda.”

“5 Aralık Samsunspor tarihinde kara gün olarak anılacak”

Yıldırım, kaybedilen puanın sezon hedeflerini etkileyebileceğini belirtti:

“Ali Sami Yen’de aldığımız bu kararla belki Avrupa hedefimiz bitecek. Konferans Ligi’nde neden lideriz? Çünkü orada adil hakem var. Türkiye’de ise her maçımız tartışmalı.”

“Yabancı VAR hakemi getirilsin”

Türk hakemlerine güveninin sarsıldığını söyleyen Yıldırım, yabancı VAR hakemi talep etti:

“VAR’dakiler boş. Yabancı VAR hakemi gelsin. Türk hakemlerine güvenemiyorum. Maç öncesi ‘Hakeme güveniyorum’ demekten utanıyorum.”

“Samsunspor’a Şampiyonlar Ligi müziğini dinleteceğim”

Sözlerinin sonunda takımını tebrik eden Yıldırım, büyük hedefini bir kez daha dile getirdi:

“Ali Sami Yen’de 2–0’dan 2–2 yapmak her babayiğidin harcı değil. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir gün Samsun’da Şampiyonlar Ligi müziğini okutturacağım. Bunun önüne ne hakem, ne Galatasaray, ne Fenerbahçe geçecek.”