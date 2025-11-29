Sezon başında Fenerbahçe’den Spartak Moskova’ya transfer olan Alexander Djiku, Rusya’daki yaşam ve futbol koşullarından memnun olmadığını belirterek Beşiktaş’a transfer olma isteğini iletti.

Rusya’da hayat zor geçiyor

Sözcü’nün haberine göre 31 yaşındaki Ganalı stoper, hem kendisi hem de eşi için Moskova’daki yaşamın zorlayıcı olduğunu ifade etti. Djiku, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a “Ocak ayında transferimi gerçekleştirin” mesajı gönderdi.

Beşiktaş yönetimi Kararı Yalçın’a bıraktı

Siyah-beyazlı kulüp, ara transfer döneminde kadro düzenlemesini sürdürürken, Djiku talebini teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporuna göre değerlendirecek. Savunma hattına yapılacak takviye konusunda Yalçın’ın görüşü belirleyici olacak.

Rusya performansı istediği gibi değil

Spartak Moskova’da beklentilerini karşılayamayan Djiku, bu sezon 11 maçta görev aldı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak kaydedildi.