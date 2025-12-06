Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden AS Monaco, Ligue 1’in 15. haftasında deplasmanda Brest ile karşılaştı. Prenslik ekibi sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılarak ligde önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Maçın tek golü Doumbia’dan

Karşılaşmanın 28. dakikasında sahneye çıkan Kamory Doumbia, Brest adına ağları havalandırarak mücadelenin tek golünü kaydetti. Maçın geri kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi.

Brest 10 kişi kaldı ama Monaco fırsatı kullanamadı

Ev sahibi Brest, 60. dakikada Ludovic Ajorque’un kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Buna rağmen Monaco, son yarım saatte oyundaki üstünlüğünü skora yansıtamadı ve puansız döndü.

Monaco’nun ligdeki durumu

Bu sonucun ardından Monaco, Ligue 1’de oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak puanını 23’e yükseltti. Fransız ekibi, ligde istikrarsız bir grafik çizmeye devam ediyor.

Gözler Monaco–Galatasaray maçına çevrildi

Monaco, bir sonraki resmi sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı verecek. Galatasaray, 9 Aralık Salı günü deplasmanda Fransız temsilcisiyle kritik bir mücadeleye çıkacak. Aslan, rakibinin ligdeki form düşüklüğünü avantaja çevirmeyi hedefliyor.