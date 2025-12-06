Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup eden Galatasaray, hem zirve takibini sürdürdü hem de taraftarını sevindirdi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane, mücadeleyi değerlendirdi.

“İlk yarı çok iyiydik, ikinci yarı kontrolü kaybettik”

RAMS Park’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, maçın zorluk derecesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için önemli bir maçtı. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. İkinci yarıda daha çok zorlandık, bazı anlarda kontrolü kaybettik. Ancak sonunda kazanmasını bildik. 3 puanı almak en önemli olandı.”

“Artık takıma ve hocama tamamen alıştım”

Sezon başında uyum süreci yaşadığını belirten Sane, Galatasaray’daki ortamın kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi:

“Şu anda takımıma ve hocama iyi alıştığımı düşünüyorum. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’ya ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimden beri evimde hissetmem için bana çok yardımcı oldu. Kulüpteki herkes bana destek oluyor. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi bir takım olacağımıza inanıyorum.”

Tartışmalı penaltı pozisyonu soruldu: “Eli görmedim, bana el değil gibi geldi”

Samsunspor’un maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyon hakkında konuşan Sane, yorum yapmadan önce görüntülere bakmak gerektiğini söyledi:

“Oyun dışındaki şeylerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Takımıma odaklanıyorum. Pozisyonda eli görmedim, bana el gibi gelmedi ama tekrar izlemem gerekiyor. Biz takım olarak sadece başarıya odaklanıyoruz.”

Galatasaray’da hedef daha güçlü bir ikinci yarı

Alman yıldız, takım olarak gelişmeye devam ettiklerini ve ilerleyen haftalarda daha iyi performans sergileyeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.