Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, “bahis oynama” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hak mahrumiyeti cezası verilen hakemlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

PFDK, toplam 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları vermişti.

67 hakemin itirazı karara bağlanmadı, inceleme sürüyor

Tahkim Kurulu, cezaya itiraz eden 67 hakemin başvurusunun değerlendirmeye alındığını açıkladı. Kurulun açıklamasında, “İtiraz eden hakemlerin dosyalarının incelenmesine devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayla birlikte henüz hiçbir hakem hakkında nihai karar verilmediği, inceleme sürecinin devam ettiği belirtildi.

82 hakem için henüz açıklama yok

PFDK tarafından ceza alan diğer 82 hakem için Tahkim Kurulu’ndan bir bilgilendirme yapılmadı. Sürecin ilerleyen günlerde genişleyerek devam etmesi bekleniyor.

Üst klasman hakemleri için süreç PFDK’de

TFF ayrıca üç önemli isimle ilgili sürecin halen PFDK’de sürdüğünü duyurdu:

- Üst klasman hakemi Zorbay Küçük

- Üst klasman hakemi Melih Kurt

- Klasman hakemi Mertcan Tubay

Bu üç hakemin dosyalarının Tahkim’e henüz ulaşmadığı belirtildi.