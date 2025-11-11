Son Mühür- Türk futbolunda yeni bir sayfa açılmak üzere. Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerin ardından 1024 futbolcu hakkında da bahis oynadıkları gerekçesiyle düğmeye bastı.

1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından söz konusu futbolcuların ağırlıkta olduğu alt liglerin maç takviminde değişikliğe gidildi.

Süper Lig ve 1. Lig maç takvimi önceden belirlendiği gibi devam edecek, ancak Altınordu'nun yer aldığı 2.Lig ve Karşıyaka'yla Altay'ın yer aldığı 3.Lig maç takvimi iki hafta kaydırılacak.



Ligler iki hafta kaydırılacak...



TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle...



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in iki hafta kaydırılması kararı doğrultusunda, ilk devrenin sonuna kadar oynanacak olan haftalar için belirlenen müsabaka takvimi değişti. Değişen tarihlere göre düzenlenmiş yeni müsabaka programları daha sonra ilan edilecektir.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ise daha önce planlandığı şekilde oynanacaktır.